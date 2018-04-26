Пентагон попросил смягчить антироссийские санкции

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о необходимости сделать исключения из закона об антироссийских санкциях для Индии, Вьетнама и Индонезии. С такой просьбой он обратился к сенату страны, предает РИА Новости.

Выступая в верхней палате Конгресса США, глава Пентагона отметил, что все три вышеперечисленные страны приобретают большое количество военного оборудования у России. Однако их руководство, по утверждению чиновника, «стремится к тому, чтобы покупать больше американских вооружений».

В то же время, по словам Мэттиса, список таких стран может быстро меняться.

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В феврале этого года сообщалось, что США не исключают введения в будущем новых санкций против компаний, ведущих бизнес с российским оборонным сектором.

В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за сделки с которыми могут быть введены санкции. В него вошли «Калашников», «Ростех», «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Сухой», «МиГ», «Туполев»,«Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод» и ряд других.

Помимо этого, в списке значились ФСБ России, Служба внешней разведки и Главное управление Генштаба ВС России (бывшее ГРУ), «Специальный технологический центр», «Цифровое оружие и защита», а также автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО «ПО КСИ»).

Президент США Дональд Трамп 2 августа прошлого года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Согласно ему, ограничительные меры могут коснуться сотрудничающих с ними лиц и компаний третьих стран.

В марте 2017-го агентство передавало слова представителя «Рособоронэкспорта» Владимира Ерещенко о том, что 45 процентов поставок военной техники приходится на страны Азиатско-тихоокеанского региона. В частности, Вьетнам — один из крупнейших покупателей российского оружия в мире, сообщал ТАСС. За последние годы с Ханоем было подписано контрактов на общую сумму более 4,5 миллиарда долларов.

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