Турция задумалась о покупке систем ПВО не у России

Турция согласилась сотрудничать с Италией и Францией по вопросу покупки у них систем противовоздушной обороны. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 26 апреля, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о зенитно-ракетных комплексах SAMP/T. Кроме того, Анкара обсуждает с США возможность приобретения аналогичных систем ПВО Patriot.

Генсек отметил, что покупка систем ПВО — это решение, которое государства-члены организации должны принимать самостоятельно. Однако у ряда стран НАТО подобные вопросы вызывают озабоченность, добавил он.

Предложения от стран-участниц Североатлантического альянса на закупку вооружения стали поступать Турции после того, как Москва и Анкара подписали договор о поставке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом стало известно в сентябре 2017 года.

9 апреля этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость приобрести С-400, несмотря на введение США новых санкций против России. В то же время Анкара обращалась к Москве с просьбой ускорить поставку вооружения.

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