Турция все-таки закупит российские С-400 после санкций США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость своей страны поставить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф», несмотря на введение США новых санкций против России. Об этом он сказал на экономическом форуме в Анкаре, передает в понедельник, 9 апреля, РИА Новости.

«Тема С-400 кого-то беспокоит. Почему? Турция сама решает свою судьбу. Что выгодно для страны, то мы и будем делать», — указал глава государства. По словам Эрдогана, Турция «не должна брать от кого-то разрешение» на подписание соглашений.

Минфин США 6 апреля опубликовал новый санкционный список, в который попали российские топ-менеджеры, бизнесмены и чиновники, а также предприятия. Среди них — «Рособоронэкспорт», «Российская финансовая корпорация» и «Русал».

4 апреля сообщалось, что начало поставок С-400 «Триумф» в Турцию ускорится, сроки перенесли на июль 2019 года.

В марте глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара будет применять С-400 только для собственной защиты. Он также сообщал, что ЗРК нужны Турции в срочном порядке из-за отсутствия у страны системы противовоздушной обороны.

В сентябре 2017 года стало известно, что Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит.

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