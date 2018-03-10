Туркам срочно понадобились С-400

Зенитные ракетные системы С-400, закупленные Анкарой у Москвы, нужны Турции в срочном порядке из-за отсутствия у страны системы противовоздушной обороны. Об этом в интервью Zeit Online сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

По его словам, из-за сомнений среди американских конгрессменов у турецкой стороны возникли проблемы с приобретением у США даже такого оружия, как винтовки. «Мы должны были купить [системы ПВО] у кого-нибудь. Если правительство США гарантирует нам разрешение со стороны Конгресса, то мы купим их системы Patriot», — заверил дипломат.

Он также рассказал, что Анкара, помимо этого, заключила предварительное соглашение с европейским консорциумом Eurosam, касающееся сотрудничества по зенитным ракетам увеличенной дальности. Чавушоглу добавил, что Турция надеется на передачу ей военных технологий, а не только на покупки вооружения.

Начало поставок С-400 Турции намечено на 2019 год. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит.

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