Турция объявила сроки поставки российских С-400

Первые поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию начнутся в 2019 году. Об этом сообщил турецкий министр обороны Нуреттин Джаникли, передает в среду, 22 ноября, Hurriyet Daily News.

Москва и Анкара заключили контракт о поставке ракетных комплексов 12 сентября. Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделала первый взнос за приобретаемые у Москвы ЗРК. «Следующий шаг — передача нам кредита от России», — отмечал турецкий лидер.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству указывали на то, что договор «отвечает геополитическим интересам Российской Федерации». Сумма контракта превышает два миллиарда долларов.

После того как Анкара объявила о закупке у Москвы С-400, осложнились отношения Турции со странами — членами Североатлантического альянса. Так, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что «С-400 несовместимы с системами НАТО, и это проблема».