США увидели проблему в покупке Турцией российских С-400

Решение Турции приобрести у России зенитные комплексы С-400 является проблемой. Об этом в интервью The Washington Post заявила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

«С-400 несовместимы с системами НАТО, и это проблема», — пояснила она, отметив, что Анкара является «хорошим союзником» и ключевым партнером США в регионе.

29 сентября Россия получила от Турции аванс в рамках контракта на поставки зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Как сообщил помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, это означает, что «контракт вступил в действие».

В США негативно отреагировали на заключение Анкарой контракта на поставку российских ЗРС. По словам Эрдогана, «некоторые были вне себя от злости» из-за этого контракта. При этом турецкий лидер отметил, что республика принимала и продолжит принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности.