Эрдоган раскритиковал США за реакцию на закупку российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Вашингтон за реакцию на поставки в Турцию российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает Anadolu.

«Некоторые были вне себя от злости от контракта, который Турция и Россия заключили на поставку систем С-400. А что мы должны были делать? Турция принимала и продолжит принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности», — отметил Эрдоган, выступая перед главами муниципалитетов.

Он также отметил, что США и Израиль сами усугубили ситуацию, чтобы не поставлять Турции боевые беспилотники, в результате чего Турция сама наладила их производство.

12 сентября стало известно, что Москва и Анкара заключили контракт о поставке в Турцию ЗРС «Триумф». В тот же день Эрдоган сообщил, что Анкара сделала первый взнос за приобретаемые у Москвы С-400. «Следующий шаг — передача нам кредита от России. И я, и господин [президент России Владимир] Путин решительно настроены по этому вопросу», — сказал турецкий лидер.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.

По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.