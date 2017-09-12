Мир
 

Эрдоган заявил о внесении задатка за российские С-400

Перейти в «Мою Ленту»
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна внесла задаток за приобретаемые у России зенитно-ракетные системы С-400. Об этом сообщает газета Hürriyet.

«Наши друзья договорились по С-400. Насколько я знаю, выплачен первый взнос. Следующий шаг — передача нам кредита от России. И я, и господин [президент Владимир] Путин решительно настроены по этому вопросу», — сказал Эрдоган журналистам по прибытии из Казахстана 10 сентября.

В то же время о подписании контракта на поставку С-400 в интервью ТАСС рассказал помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин. По его словам, контракт готовится к исполнению.

«С-400 - это одна из сложнейших систем, состоящая из целого набора технических средств, поэтому здесь есть много нюансов. Могу лишь гарантировать, что все принимаемые решения по данному контракту строго соответствуют нашим стратегическим интересам. В этой связи нам вполне понятна реакция некоторых западных стран, которые пытаются оказать давление на Турцию», — сказал Кожин.

О готовности России продать С-400 в Турцию сообщил в начале июня президент Владимир Путин.

Первые заявления о намерении Турции получить С-400 появились осенью 2016 года. Весной 2017-го вопрос неоднократно обсуждался на высшем уровне, в том числе дважды, в марте и в мае, — на двусторонних встречах Путина и Эрдогана.

В июле председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон был бы встревожен покупкой Турцией средств ПВО С-400. Позже глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал планы Турции приобрести систему ее суверенным решением.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение была принята в 2007 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
S-400’ler için kaparo verdik kararlıyız
Эрдоган удивился заявлению Пентагона о закупке Турцией С-400
Пентагон захотел услышать объяснения Турции из-за грядущей закупки С-400
Пентагон отреагировал на возможную покупку Турцией российских С-400
Последние новости
Эрдоган заявил о внесении задатка за российские С-400
Месси похвастался музыкальными навыками
Американец застрелил спящую мать из-за отказа оставить дома щенка
Эксперты выяснили любимые россиянами страны без языкового барьера
Выяснена польза частой мастурбации
Минэкономразвития спрогнозировало сокращение пенсий в ближайшие три года
Военные на Урале отработали радиоэлектронный удар на удалении 4 тысяч километров
Другие материалы рубрики
Мир00:0311 сентября
Борис Ельцин

Бухал и нам завещал

Пьющие мировые лидеры от Ельцина до Бокассы
20:3611 сентября

Сотни тысяч каталонцев вышли на улицы Барселоны на марш независимости

07:52Сегодня

«Ирма» ослабла до уровня тропической депрессии

06:30Сегодня

СМИ узнали о новой стратегии США в отношении Ирана

Мир00:0628 августа

Первая кровь

Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
05:50Сегодня

На Майорке за день изнасиловали трех иностранных туристок

03:48Сегодня

Венгрия пожаловалась на закон о тотальной украинизации образования в ОБСЕ и ООН

19:0211 сентября

102-летнего британца осудили за педофилию спустя полвека после преступления

Мир00:0125 августа

Добро пожаловать на дно

Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
02:29Сегодня

Небензя объяснил поддержку Россией новых санкций против КНДР

03:35Сегодня

Британские парламентарии приняли во втором чтении «билль об отмене» законов ЕС

17:3311 сентября

В России задумали лишить американских дипломатов выделенных парковок

Россия
Мы были скинами
Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
Живодерское лобби
Почему депутаты не решаются защитить животных
Нащупали мандат
Что ждет победивших на выборах в Москве оппозиционеров
Довыбирались
Единороссы сделали всех, но есть и другие новости
РПЦ заявила об осуждении актов насилия в связи с «Матильдой»
Поклонская осудила «провокации» под прикрытием религии
В «Зарядье» устроили погром в первый же день свободного входа
Все материалы
Мир
Борис Ельцин Бухал и нам завещал
Пьющие мировые лидеры от Ельцина до Бокассы
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Ирмагеддон
На Америку обрушился новый смертоносный ураган
Эрдоган заявил о внесении задатка за российские С-400
«Ирма» ослабла до уровня тропической депрессии
СМИ узнали о новой стратегии США в отношении Ирана
На Майорке за день изнасиловали трех иностранных туристок
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиГрузинский таран: Саакашвили прорвался на Украину
Бывший советник Порошенко смял пограничников
Захарченко назвал лучший способ остановить войну в Донбассе
Путин согласился разместить миротворцев ООН на всей территории Донбасса
Додон призвал Киев отменить закон об украинизации образования
Украинцы стали чаще ездить в Россию
Саакашвили обвинил украинских полицейских в краже своего паспорта
В Раде назвали Саакашвили поставившим Украину на грань войны новым Лениным
Все материалы
Финансы
Удавка для Кима
Америка усмирит Северную Корею, надавив на Россию
Миллиард в эфире
Кто они — богачи эпохи биткоина
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
Минэкономразвития спрогнозировало сокращение пенсий в ближайшие три года
Госдолг США впервые превысил 20 триллионов долларов
Назван размер минимальной зарплаты в России в 2018 году
Отток капитала из России почти удвоился
Все материалы
Бизнес
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Совладелец крафтового бара о мечтах и безденежье
В «Роснефти» вспомнили о русофобии на фоне судебных тяжб с «Системой»
Сечин заявил о намеренном вредительстве при реорганизации «Башнефти»
Титов посоветовал Грефу не наезжать на малый бизнес
«Дочка» «Росатома» создала уранового трейдера
«Норникель» занял второе место в рейтинге экоинициатив
Сечин раскрыл подробности продажи китайцам 14 процентов акций «Роснефти»
Все материалы
Силовые структуры
Фото с места происшествияБойцы «Христианского государства»
Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
Архивное фото Набили шишек
Полицейские жестоко пытали налетчиков за кражу орехов
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
СМИ рассказали об отправке в Сирию и Ирак угнанных в Петербурге внедорожников
Следователи задержали владельца рухнувшего в Балашихе кинотеатра
Убойное безделье
Почему российские школьники все чаще идут на преступления
Петербургский неонацист Шульц сбежал в день приговора и был объявлен в розыск
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты SLS (в представлении художника)От Ирака до Луны
Трамп выбрал могильщика «Роскосмоса»
Без черенка
Убийца iPhone оказался лопатой со стилусом
«Они сражались за рабство»
Зачем Россия помогла США победить в Гражданской войне
Выяснена польза частой мастурбации
Военные на Урале отработали радиоэлектронный удар на удалении 4 тысяч километров
Раскрыта главная причина смертельной опасности курения
Китай создал нарушающий законы физики двигатель
Все материалы
Спорт
Артем Дзюба, Александр Кокорин и Павел Мамаев (слева направо)Трать, бухай, отдыхай
В чем российские футбольные клубы не отстают от западных
Maria Sharapova, of Russia, returns a shot from Anastasija Sevastova, of Latvia, during the fourth round of the U.S. Open tennis tournament, Sunday, Sept. 3, 2017, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)Вперед в прошлое
Титул Надаля, гордость Шараповой, прорыв Рублева и другие итоги US Open
Уличенный в нацизме украинский игрок разбил голову в первом матче за «Альбасете»
Футбольная ассоциация Англии обратилась в ФИФА из-за российских хакеров
Фанаты львовских «Карпат» заставили игроков снять майки после разгрома
В сети ужаснулись шрамам нокаутированного ногой вратаря «Манчестер Сити»
Защитник «Спартака» Боккетти сыграл с «Рубином» в форме с неправильной эмблемой
Все материалы
Культура
«За прошедшие 27 лет границы дозволенного раздвинулись»
Кто снял новую экранизацию «Оно» Стивена Кинга
«Люди из органов тоже были мальчиками»
Китайский художник-пироман приехал «взрывать» Москву
Что с лицом
Полный сюр у Рене Магритта был не только на картинах
Диджея-гея убили в гей-гетто Сан-Франциско
Установлен новый рекорд для хорроров
Сыгравший Волан-де-Морта актер стал гражданином Сербии
Определены 100 лучших песен о сексе
Все материалы
Интернет и СМИ
LAS VEGAS, NV - JANUARY 18: (EDITORS NOTE: Image contains partial nudity.) Adult film actress Kendra Lust picks up adult film actress Janice Griffith at the Pornhub booth at the 2017 AVN Adult Entertainment Expo at the Hard Rock Hotel & Casino on January 18, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)Кто создал PornHub, Brazzers и приучил мир к большой груди
История становления крупнейшей порномонополии планеты
Кухня зашквара
Как выжить в самом адском кулинарном шоу России
«Как всякий американец, я не верю в теории заговора»
Почему люди используют военные разработки, спасаясь от слежки властей
Геи разозлились на попытку определить сексуальную ориентацию по фото
Блогеры устроили «ректальный забег» c печеньем Oreo
Названа дата запуска космического робота на МКС
Создатель Tor рассказал о способе блокировки сервиса
Все материалы
Ценности
Слились в экстазе
Самые хайповые кроссовки в вашей жизни
Ота Томоюки«Быть привлекательными хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
Блеск в Венеции
Что украшало грудь первых красавиц мирового кинематографа
На Неделе моды в Нью-Йорке представили кроссовки с «бахилами»
Наталья Водянова представила «нижнее белье для кожи»
Международный автомобильный салон во Франкфурте
За кулисами крупнейшего автошоу Европы
Рианна прокатилась на мотоцикле между розовыми холмами
Все материалы
Путешествия
Накормили потрохами
Калининград пытается стать гастрономической столицей России
Россиянин за 70 дней добрался автостопом из Оренбурга до Великой Китайской стены
Дадут тумака
Что ждет наивных туристов в самых гостеприимных странах мира
Эксперт рассказал о способах сэкономить на новогодних авиабилетах
Эксперты выяснили любимые россиянами страны без языкового барьера
Треть россиян пожелали отдохнуть в Северной Корее
Россияне стали тратить больше денег в Европе
Все материалы
Из жизни
Акробаты на площади в Берлине«В Москве нет такой свободы»
История россиянки, уехавшей учиться в Германию
Щелкай клювом
Шокирующие снимки пернатых и нетронутой природы
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Прятавшийся от «Ирмы» в винном погребе миллиардер показал масштабы разрушения
В Италии выбрали лучшее в мире мороженое
Полиция призвала жителей Флориды не пытаться застрелить ураган «Ирма»
В Австралии выброшенную на берег белую акулу поселили в общественном бассейне
Все материалы
Тест: знаете ли вы Франкфуртский автосалон?
Короткий экзамен перед главной выставкой этой осени
5 конкурентов громиле BMW X7
С какими моделями придется бороться пятиметровому BMW X7
И снова «Лада»
25 самых популярных машин России
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
Забытый в гараже на 40 лет Ferrari продали за 1,8 миллиона евро
Представлен самый мощный Mercedes G-Class за 666 тысяч евро
Стартовало производство универсала Lada Vesta
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы