Силовые структуры
 

Пентагон отреагировал на возможную покупку Турцией российских С-400

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Джеймс Мэттис
Джеймс Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал планы Турции купить российскую зенитную систему С-400 ее суверенным решением. Об этом он заявил на встрече с журналистами. Его слова опубликованы на сайте американского военного ведомства.

По словам Мэттиса, возможная сделка вызывает вопросы о том, как Турция сможет обеспечить совместимость российских комплексов с техникой НАТО. «Они никогда не будут совместимы», — сказал глава Пентагона.

Он призвал смотреть, как будут развиваться события дальше. «Действительно ли они [турки] будут применять С-400? Будут ли ее использовать только в одном районе?» — отметил руководитель ведомства.

В начале июня президент Владимир Путин заявил о готовности России продать С-400 в Турцию.

Первые заявления о намерении турецких военных получить С-400 появились осенью 2016 года. Весной 2017-го вопрос неоднократно обсуждался на высшем уровне, в том числе дважды (в марте и в мае) — на двусторонних встречах Путина и Эрдогана.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.

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