В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400

Появление новых боевых средств с улучшенными характеристиками заставляет Минск задуматься о приобретении современных систем вооружений, таких как ракетный комплекс «Искандер» и зенитная ракетная система С-400. Об этом, как передает РИА Новости, заявил посол Белоруссии в России Игорь Петришенко.

Дипломат отметил, что на данный момент основу ПВО республики составляют системы С-300, а в ближайшее время на охрану воздушных границ заступят закупленные в России перехватчики Су-30СМ.

К началу 2016 года Белоруссия получила из России четыре дивизиона системы С-300ПС, выведенных из боевого состава российских войск и прошедших капитальный ремонт. Тем самым общее количество дивизионов С-300 в войсках ПВО Белоруссии достигло 16. Предыдущие системы передавались из России в середине 2000-х годов в форме взаимозачетов за поставки тяжелого шасси Минского завода колесной техники, используемого при создании подвижных грунтовых ракетных комплексов стратегического назначения.

В июне 2017 года Белоруссия заявила о закупке 12 истребителей Су-30СМ, которыми планируется заменить самолеты семейства МиГ-29, составляющими сейчас основу боевой авиации страны.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» (экспортная версия комплекса «Искандер-М», дальность ракет ограничена 280 километрами) ранее, в 2016 году, поставлялся в Армению.