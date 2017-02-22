Армения прокомментировала появление у нее комплексов «Искандер»

Замеченные в Ереване боевые машины ракетного комплекса «Искандер» принадлежат вооруженным силам Армении. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

«То, что "Искандеры" поставлены в Армению, по-моему, для всех очевидно, потому что их все видели воочию. То, что они принадлежат вооруженным силам Армении, тоже могу подтвердить со стопроцентной уверенностью. И тут никакого второго мнения быть просто не может», — сказал Саркисян.

Министр отказался комментировать детали контракта на поставку, включая размер и сроки оплаты, заметив, что комплексы эксплуатируются подготовленными офицерами вооруженных сил Армении.

«Назначение и параметры этого оружия позволяют нанести непоправимый ущерб инфраструктуре страны, против которой оно может быть применено. Соответственно, решение о применении "Искандеров" будет тесно связано с развитием ситуации. В любом случае мы рассматриваем его как оружие гарантированного удара, если будет такая необходимость. Это в первую очередь оружие сдерживания», — прокомментировал Саркисян возможное использование этого оружия.

Боевые машины ракетного комплекса «Искандер» были впервые замечены в Ереване 16 сентября 2016 года на репетиции парада в честь 25-летия независимости Армении.

Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 «Искандер-М» разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006 году. Выпускается на замену устаревшим комплексам 9К79 «Точка» (9К79-1 «Точка-У»). Дальность действия ракет — 500 километров, для экспортной версии — 280 километров. Аэробаллистические ракеты комплекса управляются на всем протяжении полета, что делает их траекторию непредсказуемой и затрудняет перехват средствами ПРО. Также комплекс может применять высокоточные крылатые ракеты 9М728 (Р-500).