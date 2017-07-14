Источники Bloomberg назвали параметры российской сделки по С-400 с Турцией

Условия сделки по поставке зенитной ракетной системы С-400 в Турцию согласованы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник среди турецких военных.

По данным источника, речь идет о четырех дивизионах системы на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов. Два дивизиона должны быть переданы из России в течение двух лет с момента подписания контракта, а еще два — собраны в Турции.

Ранее, 1 июня, президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продать Анкаре С-400. Вопрос локализации производства системы в Турции, по словам президента, должен определяться готовностью турецкой оборонной промышленности.

Первые заявления о намерении турецких военных получить С-400 появились осенью 2016 года. Весной 2017-го вопрос неоднократно обсуждался на высшем уровне, в том числе дважды (в марте и в мае) — на двусторонних встречах Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.

По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.