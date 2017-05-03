«Рособоронэкспорт» обсудит с Турцией совместную разработку и производство оружия

«Рособоронэкспорт» ведет переговоры с Турцией о возможном развертывании совместных проектов по разработке и производству военной техники. Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель начальника департамента маркетинговой деятельности компании Владимир Гончаров.

«Министерство национальной обороны Турции интересуется большим спектром продукции военного назначения, в частности, российскими системами ПВО различной дальности. Кроме того, мы обсуждаем ряд проектов по технологическому партнерству в области совместных разработок и производства перспективных видов оружия», — сообщил он.

Он добавил, что с конца 2016 года ведутся активные переговоры по прямым поставкам в Турцию российского оружия.

Ранее, 28 апреля, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушголу заявил о том, что Россия и Турция достигли принципиального соглашения о поставках дальнобойных зенитных ракетных систем С-400. Идут переговоры, касающиеся цены контракта и условий совместного производства техники.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидеры обеих стран Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут обсудить тему поставок С-400 3 мая во время запланированной двусторонней встречи в Сочи.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.

