Чемезов сообщил о желании Турции получить С-400 в кредит

Турция готова закупать в России оружие, в том числе зенитные ракетные системы С-400 в случае предоставления ей кредита. Об этом, как передает РИА Новости, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«В Турции высказывают пожелание — хотели бы получить кредит, но вопрос пока не решен. Министерство финансов ведет переговоры. Как только будет подписано соглашение и будет принято решение об объемах кредита, то уже тогда будем подписывать контракт на поставку в том числе и С-400», — сказал он.

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В конце февраля сообщалось, что на переговорах российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 9-10 марта в Москве должны были обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества, в том числе возможность поставки Анкаре систем С-400.

Осенью 2016 года турецкие военные указывали, что ведут переговоры о покупке С-400 в России.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.

По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.

