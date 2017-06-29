В Москве сообщили об отсутствии соглашения с Турцией по кредиту на С-400

Контракт с Турцией по закупке российских зенитных систем С-400 согласован, но вопрос по кредиту на них еще не решен. Соответствующее заявление в четверг, 29 июня, сделал помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, передает ТАСС.

Ранее в июне директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов сообщил, что Россия и Турция уже согласовали технические параметры контракта и обсуждают нетехнические аспекты сделки.

В конце апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушголу заявил о достижении принципиальной договоренности о поставках в Турцию систем С-400. «Мы получим [эти системы], мы достигли согласия. Идут переговоры по условиям совместного производства техники и цене. Могли купить в странах НАТО, но этого не произошло», — отметил он тогда.

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С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.

По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.