В Пентагоне назвали Россию самой мощной из угрожающих Вашингтону стран

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд считает, что Россия имеет наибольший потенциал в военной сфере среди всех государств, представляющих угрозу для Вашингтона. Такое заявление, как передает ТАСС, он сделал в субботу, 22 июля, во время выступления на конференции по безопасности в Аспене.

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Генерал отметил, что «Россия — это наиболее серьезная угроза» из тех, с которыми сталкиваются США». К числу стран, представляющих угрозу, он причислил также КНДР, Иран и Китай.

Данфорд пояснил, что среди перечисленных государств Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере и обладает «крупнейшими совокупными возможностями» в данной области. В частности, он указал на наличие у Москвы ядерного потенциала и возможностей действовать в киберпространстве.

По словам Данфорда, США не имеют возможности концентрироваться лишь на одной из имеющихся угроз, добавив, что угрозой, которая требует наиболее срочных действий, он считает Северную Корею.

В феврале глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с министрами обороны стран-членов НАТО заявил, что переговоры с Россией необходимо вести с позиции силы. По его словам, несмотря на попытки взаимодействовать с Москвой, НАТО должно быть готово защитить себя в случае, если «Россия захочет действовать вопреки международному праву». В то же время он добавил, что, «подобно самым мрачным дням холодной войны, США по-прежнему готовы поддерживать открытые каналы для политического сотрудничества и деэскалации напряженности».