Глава АНБ счел преждевременным сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности

Глава Агентства нацбезопасности США и киберкомандования адмирал Майкл Роджерс считает, что сейчас не лучшее время для создания совместной российско-американской группы по кибербезопасности. Такое мнение, как передает РИА Новости, он высказал в ходе форума по безопасности, организованного Aspen Institute.

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«Если говорить о моих взглядах по этому поводу, я бы сказал, что сейчас, вероятно, не самое лучшее время, чтобы этим заниматься», — подчеркнул он.

При этом Роджерс добавил, что создание этой группы в перспективе, возможно, не самое плохое решение.

Ранее на том же форуме директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия не планирует покидать Сирию и продолжит вмешиваться в дела США. Он отметил, что Москва пыталась повлиять на ход президентской кампании в стране.