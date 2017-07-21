Главу ЦРУ обвинили в «по-украински» примитивном мышлении

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео, заявивший о расхождении интересов США и России в Сирии, некомпетентен, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Его слова приводит Национальная служба новостей (НСН) в пятницу, 21 июля.

«Сами понимаете, что это солидная организация, имидж которой сформирован очень многими операциями, они скрывают свои мотивы. Они мыслят столь примитивно, я бы сказал по-украински, такое примитивное заявление меня поражает», — сказал сенатор.

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Ранее в пятницу Майк Помпео заявил, что Россия не планирует покидать Сирию и будет продолжать вмешиваться в дела США. Он отметил, что Москва пыталась повлиять на ход президентской кампании в стране.

Директор ЦРУ неоднократно критически высказывался в адрес России. 24 июня он обвинил Москву в попытках подорвать демократию в США в течение десятков лет.

В Кремле подобные обвинения отвергают. 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил историю с «вмешательством» России в выборы США с затянувшимся сериалом.

Антитеррористическая операция ВКС России в Сирии началась в сентябре 2015-го по просьбе официального Дамаска. Владимир Путин неоднократно призывал международное сообщество консолидировать силы в борьбе с терроризмом.