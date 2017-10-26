В НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки С-400 у России

Глава Военного комитета НАТО генерал Петер Павел предупредил Турцию о последствиях, с которыми она может столкнуться в случае приобретения российских комплексов ПВО С-400 «Триумф». Об этом сообщает Defense News.

По словам военного, покупка российских систем помешает Анкаре интегрироваться в общую систему противовоздушной обороны альянса. «Принцип суверенитета, безусловно, действует при приобретении оборонного вооружения. Но в этом случае страна должна нести и суверенные риски, которые подобный шаг влечет», — уточнил свою позицию Павел.

Он также добавил, что пока Анкара не подписала окончательное соглашение с Москвой, в рамках альянса необходимо провести дискуссию относительно целесообразности данной сделки. Кроме того, как отметил генерал, даже если системы противовоздушной обороны НАТО не будут интегрированы с С-400, одно ее присутствие «создает проблемы для союзнических активов, размещенных на территории этой страны».

О возможных трудностях, связанных с покупкой Турцией российских комплексов ПВО,13 октября заявила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. «С-400 несовместимы с системами НАТО, и это проблема», — пояснила она, отметив, что Анкара является «хорошим союзником» и ключевым партнером США в регионе.

Двумя неделями ранее Россия получила от Турции аванс в рамках контракта на поставки зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Как сообщил помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, это означает, что «контракт вступил в действие».

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная зентино-ракетная система, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.