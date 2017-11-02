С-400 обойдутся Турции в два миллиарда долларов

Сумма контракта с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» превышает два миллиарда долларов. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщивший о сумме сделки ТАСС, не стал раскрывать другие детали соглашения.

Москва и Анкара заключили контракт о поставке в Турцию С-400 12 сентября. Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о том, что Анкара сделала первый взнос за приобретаемые у Москвы ЗРС. «Следующий шаг — передача нам кредита от России», — отмечал турецкий лидер.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подчеркивают, что этот контракт «отвечает геополитическим интересам Российской Федерации».

О возможных трудностях, связанных с покупкой Турцией российских комплексов ПВО, 13 октября заявила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. «С-400 несовместимы с системами НАТО, и это проблема», — пояснила она, отметив, что Анкара является «хорошим союзником» и ключевым партнером США в регионе.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит».