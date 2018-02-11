Названы условия продажи С-400 в США

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность продажи США российских ЗРК С-400. Об этом он заявил в интервью американской газете Washington Post.

Журналист издания спросил у Чемезова, как в Москве решились на продажу С-400 состоящей в НАТО Турции. В ответ глава «Ростеха» заметил, что сами по себе комплексы не могут угрожать чьей-либо безопасности.

«С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что проблемы с точки зрения стратегии здесь нет. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности. Наоборот, если страна способна обеспечить защиту своего воздушного пространства, она будет чувствовать себя более надежно», — заявил Чемезов.

При этом он заметил, что комплексы имеют уникальные характеристики, и многие страны хотели бы иметь у себя такое оружие.

Соглашение о продаже Турции двух батарей С-400 было подписано в Анкаре 29 декабря 2017 года. Обслуживание купленных ЗРК будет проводить местный персонал. При этом Турция настаивает на предоставлении ей возможности открыть собственное производство комплексов.

С-400 предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 400 километров и на высоте до 30 километров.

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