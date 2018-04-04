Турция уговорила Россию ускорить поставки С-400

Начало поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» в Турцию ускорится. Об этом сообщил в своем Twitter замглавы секретариата турецкой оборонной промышленной Исмаил Демир.

«Дата начала поставок ЗРК С-400 в рамках подписанного с Россией соглашения перенесена на июль 2019 года», — написал чиновник по итогам заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ).

В сентябре 2017 года стало известно о том, что Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит.

Помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин говорил, что поставки начнутся в 2020 году.

В марте этого года глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара будет применять С-400 только для собственной защиты. До этого он сообщал, что они нужны Турции в срочном порядке из-за отсутствия у страны системы противовоздушной обороны.

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