В бундестаге призвали вернуть Россию в G8 в качестве противовеса США

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт считает необходимым возвращение России в состав G8. Об этом она заявила в интервью Deutschlandfunk.

«Нам нужна Россия для решения проблем… Мы исключили Россию из "Большой восьмерки". Теперь проблема в том, что США проводят политику, которую не поддерживают остальные шесть стран "семерки". Возвращение России может создать силу противодействия Вашингтону, контрполитику», — заявила она.

В январе Вагенкнехт предложила распустить НАТО, а вместо него создать новую систему коллективной безопасности, включающую Россию.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе был проведен саммит G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).

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