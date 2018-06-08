Мир
 
Последние новости
Сбербанк захотел выйти из-под контроля государства
Петербуржец с ножом заблокировал людей в поезде метро
Звезду «Уилла и Грейс» заставили сняться голой коварные продюсеры
В Москве назвали перехват российского корабля украинским Ан-26 анекдотом
Лето вернется в Москву  
Мальчик заигрался с надувным крокодилом и не заметил настоящего
Разницу в доходах Шараповой и Уильямс объяснили цветом кожи
Австрийский журналист пожаловался на хитрость Путина
Приезжие начали скупать дорогое жилье в Москве
Падение Луны на Землю показали на видео
Новости партнеров

Италия захотела возвращения России в «Большую восьмерку»

Перейти в «Мою Ленту»
Джузеппе Конте

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в «Большую восьмерку».

«Я согласен с президентом Трампом, Россия должна вернуться в G8. Это соответствует общим интересам», — написал он в своем Twitter.

Ранее американский лидер во время саммита «Большой семерки» в Канаде заявил, что Россия должна вернуться в клуб. «Нравится вам это или нет, может, это и неполиткорректно, но нам нужно миром управлять, а "Большая семерка", которая когда-то была "восьмеркой" выкинула из формата Россию», — передавало его слова Bloomberg. По мнению Трампа, «Россия должна вернуться и присутствовать за столом переговоров».

4 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что G8 теряет свою актуальность для российской стороны. По его словам, для Москвы более актуальны такие форматы, как «Большая двадцатка», в котором Россия принимает активное участие. Согласится ли Кремль присоединиться к «восьмерке» в случае соответствующего предложения, Песков не уточнил.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе был проведен саммит «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Предыстория: Трамп захотел добавить Россию в G7
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump Breaks With G-7 to Urge Russia’s Return, Jabs ‘Unfair Trade’
Трамп захотел добавить Россию в G7
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Черный товар

Они ловят девочек и превращают их тела в фабрики детей. Младенцы идут на продажу
08:09Сегодня

Трамп устал от «учительского» тона Мэй и отказался от переговоров

17:15Сегодня

Российский суд заочно арестовал «криптовалютного короля» Винника

16:20Сегодня

Американский политик поцеловал мужа назло Трампу

Мир00:03 1 мая

«Ударил муж — терпи»

Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
04:00Сегодня

В Китае нашли способ цивилизировать харкающихся граждан

15:17Сегодня

Трамп захотел добавить Россию в G7

15:15Сегодня

В НАТО сравнили дело Скрипалей и Бабченко

Мир00:05 6 июня

«Проклятых пиндосов винить трудно — их там нет»

Исповедь русского наемника о жизни, смерти и кровавой работе
21:01 7 июня

НАТО усилится

14:37Сегодня

Иран сознался в ракетном обстреле Израиля

13:04Сегодня

Россию обвинили в убийстве десятков сирийцев в Идлибе

Россия
«Если есть нужные связи и нужные контакты»
Могут ли прямые линии с президентом помочь россиянам
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
«Вваливались в камеру чудовища»
В русской тюрьме можно узнать о народе, но нужно взять с собой сало
Медведев признал кривизну регулирования процессов в России
Россиянин пожаловался на искажение своего вопроса для Путина
Путина первым удостоили высшей награды Китая
Мэр Новосибирска отказался идти в губернаторы
Все материалы
Мир
Черный товар
Они ловят девочек и превращают их тела в фабрики детей. Младенцы идут на продажу
Италия захотела возвращения России в «Большую восьмерку»
Российский суд заочно арестовал «криптовалютного короля» Винника
Американский политик поцеловал мужа назло Трампу
Трамп захотел добавить Россию в G7
В НАТО сравнили дело Скрипалей и Бабченко
Иран сознался в ракетном обстреле Израиля
Все материалы
Бывший СССР
Виды Даугавпилса, Латвия«Эта публика бесстыдно лжет»
В Латвию понаехали новые русские. Они куда лучше прежних
В Киеве рассказали о завозе «англоязычных боевиков» в Крым
Михаил СаакашвилиВторое пришествие
Соратники Саакашвили готовят его возвращение. Грузины в шоке
Украинцы похвастались бегством российского корабля от транспортного самолета
Раскрыт план украинских националистов сжечь Януковича заживо
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Все материалы
Экономика
Кровные понятия
Эти американцы скупили Эрмитаж. Их потомок умер от наркотиков
В резной оправе
Основатель бренда Brevno о том, как модные аксессуары из Сибири покоряют заграницу
Эти дни
Европа объявила войну прокладкам и тампонам. Из-за них страдает весь мир
«Газпром» решил спасти свое имущество от Украины
Глава Сбербанка ополчился на деньги в карманах
В Кремле похвастались реанимацией советского пломбира
На Украине нашли газ
Все материалы
Силовые структуры
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Большая охота
Какое оружие выбирали убийцы президентов и вождей: тест «Ленты.ру»
Боец отправил подростка в кому за нецензурные песни под гитару
В Челябинске задержали обстрелявшего гимназию
Топ-менеджеру «Роснано» нашли новое обвинение перед выходом из СИЗО
Обливший подругу кислотой отвергнутый россиянин осужден на 14 лет
«Я решил — сейчас убивать будут»
Борцы с экстремизмом в Ингушетии пытали всех. Но однажды жестоко ошиблись
Все материалы
Наука и техника
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
Вылетело в трубу
Редкие снимки испытаний засекреченных самолетов и летающих тарелок
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
Инъекция превратила мирных пчел в смертельно опасных насекомых
Падение Луны на Землю показали на видео
Доказана неизбежность глобальной катастрофы
На Украине назвали пять «пугающих Кремль» вооружений
Все материалы
Спорт
Александр Овечкин«Он пожертвовал всем ради победы»
Овечкин принес «Вашингтону» первый Кубок Стэнли в истории. И стал легендой
Разницу в доходах Шараповой и Уильямс объяснили цветом кожи
Португальским футболистам посоветовали чаще мастурбировать во время ЧМ
РФС объявил о запуске программы поддержки сборной России
«Ювентус» захотел самого дорогого футболиста сборной России
Овечкин и Шубская станут родителями
США предложили наградить победителя чемпионата мира-2018 за пределами России
Все материалы
Культура
Лето ваших надежд
Кино недели: от «Мира Юрского периода 2» до Серебренникова о Цое и Науменко
Познала белый свет
По каким фильмам мы запомним Киру Муратову
«Я свою психику от фон Триера оберегаю»
Владимир Толстой о сожжении книг и границах дозволенного
Гай Ричи снял историю про русских гопников и Смолова к чемпионату мира
Умер сыгравший Леньку в фильме «Любовь и голуби» актер
Земфире вслед за Чичериной запретили выступать во время чемпионата мира
Раскрыта причина запрета концертов Земфиры во время чемпионата мира
Все материалы
Интернет и СМИ
Русский разгуляй
Бабулька чеканит капустой, водка льется рекой: лучшая реклама к чемпионату мира
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
«Некоторые шагнули за всякие пределы наглости»
Telegram борется с властями. Но внутри него идет своя война
Антиквар выставил на продажу статуэтку совы и попался на просмотре порно
Австрийский журналист пожаловался на хитрость Путина
53-летний женоненавистник прорекламировал в сети одиночество и стал посмешищем
Британские журналисты пожаловались на слежку в России
Все материалы
Ценности
От Сократа до домкрата
Как и почему мужчинам разрешили показывать соски
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Сорвиголова
Спортивный родстер Porsche выносит мозг и диагноз московской жизни
Максим Галкин удивил журналистов новой прической
Люди начали набивать необычные татуировки на лице из-за Меган Маркл
В Великобритании ополчились на антивозрастную косметику
Кейт Миддлтон приклеила туфли к ногам
Все материалы
Путешествия
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Пустыня мертвецов
Когда-то здесь бурлила жизнь. Теперь это кладбище паровозов
Названы запрещающие провозить секс-игрушки страны
Пассажир наябедничал на пьющего в туалете бортпроводника
Неадекватная пассажирка потребовала остановить самолет на ходу
Альпинистка сорвалась с горы и шесть дней выживала без еды
Все материалы
Из жизни
«Я виню дьявола»
Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
«Операция бикини длится круглый год»
История россиянки, перебравшейся в Испанию
Американец вернул клиенту забытый лотерейный билет на миллион долларов
Полицейский перевез пенсионера через дорогу на спине
Похороненный заживо младенец восемь часов пролежал под землей и выжил
Трехлетний китаец скормил новорожденному брату три шурупа
Все материалы
Лучшие двигатели в мире
Победители конкурса «Международный двигатель года — 2018»
Топ-25 самых популярных машин России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мае 2018 года
Большие внедорожники с маленькими моторами
Четыре цилиндра под капотом пятиметрового SUV – новая норма?
Очень странные легковушки
Автомобили с необычным количеством и расположением колес
Маск пообещал сделать новый Roadster «безумно быстрым»
В Porsche решили превратить Cayenne в купе
Acura подготовила к гонке по горам седан, кроссовер и суперкар
Все материалы
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Названы три города России с дорожающими квартирами
Россияне назвали параметры идеального жилья
Россия установила новый ипотечный рекорд
Квартиру с тысячей жильцов нашли в Екатеринбурге
Все материалы