Италия захотела возвращения России в «Большую восьмерку»

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в «Большую восьмерку».

«Я согласен с президентом Трампом, Россия должна вернуться в G8. Это соответствует общим интересам», — написал он в своем Twitter.

Ранее американский лидер во время саммита «Большой семерки» в Канаде заявил, что Россия должна вернуться в клуб. «Нравится вам это или нет, может, это и неполиткорректно, но нам нужно миром управлять, а "Большая семерка", которая когда-то была "восьмеркой" выкинула из формата Россию», — передавало его слова Bloomberg. По мнению Трампа, «Россия должна вернуться и присутствовать за столом переговоров».

4 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что G8 теряет свою актуальность для российской стороны. По его словам, для Москвы более актуальны такие форматы, как «Большая двадцатка», в котором Россия принимает активное участие. Согласится ли Кремль присоединиться к «восьмерке» в случае соответствующего предложения, Песков не уточнил.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе был проведен саммит «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).

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