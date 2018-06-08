Евросоюз рассказал о судьбе России в «Большой восьмерке»

Евросоюз не желает видеть Россию в формате «Большой восьмерки». Об этом заявил председатель Совета ЕС Дональд Туск, передает Deutsche Welle.

По его словам, Москва сама не заинтересована в возвращении в формат G8, а семь — хорошее число. «Меня беспокоит, что основанный на правилах миропорядок ставится под вопрос, как это ни странно, его важнейшим архитектором и гарантом — Соединенными Штатами», — отметил он.

Слова президента США Дональда Трампа о необходимости вернуть Россию в G8 раскритиковали также в МИД Канады, передавал CBC News. По словам спикера ведомства, позиция страны по этому вопросу не изменилась: Оттава считает впредь недопустимым присутствие президента России Владимира Путина на саммите.

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Ранее 8 июня американский лидер заявил, что Россия должна вернуться в клуб и присутствовать за столом переговоров. Позицию Трампа поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

4 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что G8 теряет свою актуальность для российской стороны. По его словам, для Москвы более актуальны такие форматы, как «Большая двадцатка», в котором Россия принимает активное участие. Согласится ли Кремль присоединиться к «восьмерке» в случае соответствующего предложения, Песков не уточнил.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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