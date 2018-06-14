В Сербии просят признать Крым

Оппозиционная Сербская радикальная партия призвала главу государства Александра Вучича признать Крым неотъемлемой частью России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на лидера партии Александра Шешеля.

По его мнению, для того, чтобы Сербия не признавала вхождение полуострова в состав России в 2014 году, нет никаких оснований. «Москва поддерживает Белград по вопросу Косово и Метохии. Тем не менее, Сербия по факту не признает территориальную целостность Российской Федерации. Мы хотим, чтобы Белград отказался от лицемерной политики и официально признал Крым неотъемлемой частью России», — сказал Шешель.

Материалы по теме Всем бояться Кто на самом деле виноват в косовской резне

Ранее, 2 июня, президент Сербии Александр Вучич объяснил отказ признать Крым российской территорией. По его словам, признание юрисдикции России над Крымом означало бы признание независимости Косово. «Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» — добавил он.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. После этого многие западные страны ввели антироссийские санкции, которые отказался поддерживать Белград. Однако официально результаты референдума Сербия пока не признала.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!