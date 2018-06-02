Сербия объяснила отказ признать Крым и сослалась на дружбу с Россией

Президент Сербии Александр Вучич объяснил отказ признать Крым российской территорией и напомнил о поддержке России. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Monde.

Вучич пояснил, что признание юрисдикции России над Крымом означало бы признание независимости Косово. «Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» — добавил он.

При этом, по мнению Вучича, Сербия выполнила все обязательства перед ЕС, несмотря на то, что отказалась поддержать антироссийские санкции Брюсселя в 2014 году. «На тот момент в наших переговорах о вступлении с Брюсселем мы еще не открыли главу 31 [о внешней политике безопасности и обороне]. Надеюсь, что через пять-шесть лет отношения с Россией полностью изменятся», — подчеркнул президент.

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Сербский лидер заметил, что не видит противоречий между евроинтеграцией Белграда и хорошими отношениями с Москвой.

Антироссийские санкции были введены против Москвы в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ и развития вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Это произошло по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались в поддержку такого решения. Украина, а вместе с ней и западные страны не признают итоги референдума. Россия настаивает, что Крым вошел в ее состав на законных основаниях.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Россия независимость Косово не признает.

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