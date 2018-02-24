Россия даст Сербии 2 миллиона евро в придачу к подаренным истребителям

Россия выделит Сербии два миллиона евро вместе с подаренным истребителями МиГ-29. Об этом сообщил глава Минобороны республики Александр Вулин, находящийся с визитом в Москве, передает РИА Новости.

«Нам Министерство обороны России одобрило большую помощь (...), которая будет направлена на обучение наших пилотов, будущих пилотов МиГ-29», — сказал он.

О том, что Россия подарит Сербии четыре обычных и два учебно-боевых истребителя к концу 2017 года, заявил на МАКС-2017 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. При этом Сербия должна оплатить только стоимость ремонта и модернизации МиГ-29. По неофициальным данным, расходы составят около 50 миллионов долларов.

Машины были переданы в рамках соглашений о военно-техническом сотрудничестве, заключенных в конце 2016 года. Они также предполагают поставки 30 танков Т-72С и 30 машин БРДМ-2.

МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, был впервые введен в эксплуатацию в СССР в 1983 году и до сих пор стоит на вооружении.

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