Россия передаст Сербии шесть истребителей до конца 2017 года

К концу 2017 года Россия передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в ходе авиасалона МАКС-2017 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Поставки шести истребителей МиГ-29 (четырех обычных и двух учебно-боевых спарок) будут вестись в рамках пакета соглашений о военно-техническом сотрудничестве, заключенных в конце 2016 года, по которым Сербия, в частности, получит 30 танков Т-72С и 30 машин БРДМ-2.

Самолеты будут передаваться из наличия Минобороны России, предположительно, это бывшие машины 31-го истребительного авиаполка из Миллерово, который недавно был перевооружен на Су-30СМ. Сербия оплачивает только стоимость ремонта и модернизации истребителей, что составит, по данным сербской прессы, около 50 миллионов долларов за шесть бортов.

Кроме того, на российских заводах будут отремонтированы и модернизированы четыре самолета МиГ-29, имеющиеся в распоряжении сербских ВВС. В частности, на них будут установлены новая бортовая РЛС и система управления вооружением, позволяющая применять ракеты РВВ-АЕ.

В 2017 году Москва и Белград подпишут контракты второго этапа. По ним Сербии будут передаваться зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска», трехкоординатные РЛС и четыре боевых вертолета.