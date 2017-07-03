Президент Сербии заявил о важности поставок российского оружия

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о важности поставок российского вооружения для повышения обороноспособности страны. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости.

«Ожидаем скорый визит министра обороны России Сергея Шойгу, а также прибытие танков и разведывательных машин. Это имеет большое значение для нас», — сказал Вучич. Он добавил, что российское оружие «за день позволит повысить боеготовность сербской армии, чтобы не допустить сценария 1999 года, когда страна подверглась бомбардировкам НАТО».

25 июня российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в Белграде пошутил по поводу отношений Сербии с Западом. Чиновник упомянул открытый пять лет назад в городе Ниш российско-сербский гуманитарный центр, отметив, что это почему-то пугает западные страны. «Поэтому и говорю, С-300 сербам не надо. Достаточно деревянные построить С-300, они [на Западе] уже умрут там все от страха», — сказал он.

В апреле Вучич заявил о необходимости закупок зенитных ракетных систем С-300 и полкового командного пункта. По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, а также с белорусским лидером Александром Лукашенко.

В состав вооружений, которые Сербия получит из России, входят истребители МиГ-29, танки, бронемашины, средства ПВО, радиолокационные станции и вертолеты. Техника будет безвозмездно передана в 2018 году в рамках контрактов о модернизации Вооруженных сил Сербии.