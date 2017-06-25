Рогозин посоветовал сербам напугать Запад деревянными С-300

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в Белграде пошутил по поводу отношений Сербии с Западом. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник упомянул открытый пять лет назад в городе Ниш российско-сербский гуманитарный центр, отметив, что это почему-то пугает западные страны. «Поэтому и говорю, С-300 сербам не надо. Достаточно деревянные построить С-300, они [на Западе] уже умрут там все от страха», — сказал он.

Центр, созданный с целью реагирования на чрезвычайные ситуации, размещен ближе к южноевропейскому региону ради удобства переброски сил и средств при необходимости, пояснил Рогозин. Говоря о перспективах работы организации, он заметил, что центр надо довести до ума.

Рогозин прибыл в Белград 22 июня, пишет ТАСС. Вице-премьер возглавил российскую делегацию на церемонии инаугурации избранного президента Александара Вучича. На встрече с ним 23 июня замглавы правительства обсудил, в частности, экономику и военно-техническое сотрудничество.

В апреле Вучич заявил о необходимости закупок зенитных ракетных систем С-300 и полкового командного пункта. По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, а также с белорусским лидером Александром Лукашенко.