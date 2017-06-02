Рогозин предрек развал хиреющему без врага НАТО

Североатлантический альянс прекратит существование, когда у него не останется врагов. Такое мнение высказал зампред российского правительства Дмитрий Рогозин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 2 июня, передает РИА Новости.

«НАТО начинает скучать, очень сильно хиреть тогда, когда у них сложно с образом врага. Сейчас они этот образ врага в лице России сформировали», — сказал Рогозин, который в 2008-2011 годах занимал должность постпреда России при организации.

По мнению вице-премьера, у НАТО в действительности «нет предмета деятельности». Нынешний курс стран — членов организации, в том числе санкционная политика, постепенно потеряет смысл, уверен он.

Ранее в пятницу в ходе ПМЭФ российский президент Владимир Путин назвал Североатлантический альянс инструментом внешней политики Соединенных Штатов. Он отметил, что ссоры вокруг НАТО будут выгодны Москве, если они приведут к его краху. «Но пока что-то мы не видим развала», — добавил глава государства.

В конце мая генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что альянс наращивает военное присутствие в ответ на действия России. Вместе с тем НАТО стремится к «конструктивным отношениям» с Москвой, добавил он.

