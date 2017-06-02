Путин усомнился в целесообразности существования НАТО

Президент России Владимир Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 2 июня, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, он неоднократно поднимал вопрос о целесообразности существования организации, которая создавалась «как инструмент холодной войны в борьбе с СССР и Варшавским договором». «Сейчас нет ни Варшавского договора, ни Советского Союза, а НАТО существует», — сказал президент.

Путин также ответил на вопрос журналистов о том, выгодны ли Москве ссоры вокруг Североатлантического альянса. «Но в том смысле, что НАТО может развалиться — тогда помогут. Но пока что-то мы не видим развала», — отметил российский лидер.

26 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что укрепление альянсом своей обороны является «ответом на действия России». При этом он отметил, что организация «стремится к лучшим и более конструктивным отношениям с Россией».

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем Североатлантический альянс должен уделять внимание в первую очередь борьбе с терроризмом, проблемам миграции, а также «угрозам со стороны России».