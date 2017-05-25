Трамп назвал Россию в числе одной из угроз НАТО

В будущем Североатлантический альянс должен уделять внимание в первую очередь борьбе с терроризмом, проблемам миграции, а также «угрозам со стороны России». Об этом в четверг, 25 мая, заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Брюсселе на саммите НАТО, передает BBC News.

В связи с этим он вновь призвал страны-члены блока платить «справедливый взнос», имея в виду два процента от ВВП на оборону.

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«Мы должны быть жесткими, сильными и бдительными», — приводит ТАСС его слова.

Во время выступления американский лидер отметил, что «Соединенные Штаты никогда не прекратят борьбу с терроризмом», назвав теракт в Манчестере, совершенный 22 мая, «дикой и варварской атакой».

Как сообщает The New York Times, председатель Европейского совета Дональд Туск после встречи с Трампом заявил, что у него нет полной уверенности в том, что Брюссель и Вашингтон одинаково оценивают отношения с Москвой.