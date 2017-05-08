В Госдепе сочли низкой вероятность конфликта между США и Россией в Арктике

Вероятность конфликта между Соединенными Штатами и Россией в Арктике остается низкой, считают в Госдепартаменте. Такое мнение, как передает РИА Новости, высказал на брифинге заместитель помощника госсекретаря по вопросам океанов и международным делам в области окружающей среды и науки Дэвид Балтон.

По его словам, угроза вооруженного конфликта в том регионе «остается низкой по сравнению с другими регионами». В целом он отметил, что Арктика остается «стабильным и мирным регионом».

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Балтон констатировал, что США успешно сотрудничают с Россией в рамках Арктического совета, несмотря на разногласия в других областях. «У нас есть механизм, в рамках которого осуществляется очень хорошее международное сотрудничество между всеми восемью странами, включая Россию. Какие бы разногласия не существовали между США и Россией, они касаются других областей и не отражаются на Арктическом совете. Это очень согласованно действующий орган», — отметил он.

В Арктический совет входят восемь стран — Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Очередная встреча глав МИД Арктического совета пройдет в городе Фэрбанкс на Аляске 10-11 мая. С российской стороны в мероприятии примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров.

В начале мая Береговая охрана США выразила обеспокоенность увеличивающимся военным присутствием России в арктическом регионе. «Сейчас мы наблюдаем, что там разворачивается некая схема. Это вызывает беспокойство, так как мы не знаем, в чем цель», — сказал командующий службой Пол Заканфт.

Усиление активности России в Арктике, в том числе по модернизации военных городков, вызывает беспокойство стран НАТО. По признанию представителей альянса, разница между российским и западным военным потенциалом значительно сократилась, в связи с чем НАТО активизировала военно-морские учения для «сдерживания российской агрессии».