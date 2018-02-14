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Украину предостерегли от переделывания истребителя МиГ-29 в штурмовик

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В российской самолетостроительной корпорации «МиГ» предупредили украинских коллег о негативных последствиях в случае попытки переделать истребитель МиГ-29 в штурмовик. Об этом агентству РИА Новости заявили в департаменте информационной политики и общественных коммуникаций корпорации.

«Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью. Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития — сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик», — отметили в компании.

8 февраля украинское издание «Деловая столица» написало, что на Львовском авиационно-ремонтном заводе задумались о модернизации МиГ-29 под штурмовые задачи. В частности, инженеры планируют навешивать на истребитель не только неуправляемое авиационное вооружение, но и управляемое оружие, причем как управляемые ракеты класса «воздух–поверхность», так и управляемые бомбы.

МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, был впервые введен в эксплуатацию в СССР в 1983 году и до сих пор стоит на вооружении, оставаясь достаточно эффективной боевой машиной. По информации из открытых источников, у ВВС Украины имеются 37 таких истребителей.

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