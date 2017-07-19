Россия досрочно передала Египту первые самолеты МиГ-29

Первая партия истребителей МиГ-29М передана Египту досрочно. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на брифинге в рамках авиасалона МАКС-2017.

В апреле 2017 года о получении первой партии самолетов заявил заместитель министра обороны Египта Мохаммад эль-Кешки.

Первый истребитель МиГ-29М в пустынной окраске ВВС Египта фиксировался споттерами на территории Летно-исследовательского института имени М.И. Громова в Жуковском в марте 2017 года.

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Открытой информации о параметрах египетского контракта нет. Впервые о поставках 46 истребителей МиГ-29М написали «Ведомости» в мае 2015 года. Сумма сделки оценивалась в два миллиарда долларов. В феврале 2016 года заместитель гендиректора РСК «МиГ» Алексей Бескибалов заявил, что «Рособоронэкспорт» подписал с «одной из стран Северной Африки» контракт на поставку до 2020 года «более 50» истребителей МиГ-29М/М2.

МиГ-29М/М2 («изделие 9-61/67» в фирменной номенклатуре ОКБ Микояна), представляет собой один из вариантов развития платформы известного истребителя МиГ-29. Основные отличия машины заключаются в новом радиоэлектронном оборудовании, возросшей дальности полета и усовершенствованных двигателях с управляемым вектором тяги.

Этот вариант истребителя был разработан в 2000-е годы с использованием решений, возникших в ходе создания модернизированного варианта палубного истребителя МиГ-29К/КУБ («изделие 9-41/47»). Какое-то время вариации на тему проекта МиГ-29М/М2 обозначались индексом МиГ-35.