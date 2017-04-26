Египет начал получать первые самолеты МиГ-29 из России

Египет начал получать истребители МиГ-29 по контракту с Россией. Об этом заявил «Интерфаксу» заместитель министра обороны Арабской Республики Мохаммад эль-Кешки.
«Мы уже получили часть самолетов, но не все. Исполнение контракта продолжается», — отметил эль-Кешки, добавив, что российская сторона «старается поставить самолеты так быстро, как это возможно».
Первоначально сообщалось, что первые два МиГ-29 по этому контракту должны были быть переданы Египту до конца 2016 года.
В конце марта 2017 года эксперты Центра анализа стратегий и технологий говорили, что на территории Летно-исследовательского института имени М.И. Громова в Жуковском замечен первый предназначенный для ВВС Египта самолет типа МиГ-29М2 (бортовой номер 811) в пустынной окраске. На тот момент высказывались предположения, что передача техники начнется во втором квартале 2017 года.
Открытой достоверной информации о физических и стоимостных параметрах египетского контракта нет. Впервые данные о грядущих поставках 46 истребителей МиГ-29М появились в мае 2015 года в газете «Ведомости». Сумма сделки оценивалась приблизительно в два миллиарда долларов.
В феврале 2016 года заместитель гендиректора РСК «МиГ» Алексей Бескибалов заявил, что «Рособоронэкспорт» подписал с «одной из стран Северной Африки» контракт на поставку до 2020 года более 50 истребителей МиГ-29М/М2.
Как ранее сообщил «Ленте.ру» источник в авиационной отрасли, речь идет, скорее всего, о поставках 46 одноместных машин МиГ-29М и шести-восьми спарок МиГ-29М2, предназначенных для боевой подготовки летчиков.
МиГ-29М/М2, известный также под «маркетинговым» индексом МиГ-35/35Д («изделие 9-61/67» в фирменной номенклатуре ОКБ Микояна), представляет собой последний на сегодняшний день вариант развития платформы известного истребителя МиГ-29. Основные отличия новой машины заключаются в новом радиоэлектронном оборудовании, возросшей дальности полета и усовершенствованных двигателях с управляемым вектором тяги. Этот вариант истребителя был разработан в 2000-е годы с использованием решений, возникших в ходе создания модернизированного варианта палубного истребителя МиГ-29К/КУБ («изделие 9-41/47»).