Порошенко высмеяли за полет на МиГ-29

Видео: Петро Порошенко / Facebook

Пользователи сети иронично отнеслись к полету президента Украины Петра Порошенко на истребителе МиГ-29. После того, как глава государства опубликовал в Facebook видео с кадрами из кабины самолета, в Twitter стали появляться посвященные ему шутки. В частности, украинскому лидеру приписали намерение полететь в космос.

На МиГ-29 Порошенко прибыл на аэродром в Винницкой области, где 5 августа в преддверии Дня Воздушных сил ВСУ поздравил военнослужащих-летчиков. В истребителе президент занимал место, расположенное позади пилота.

В октябре 2015 года Порошенко совершил испытательный полет на отремонтированном истребителе Су-27 над международным аэропортом Запорожья. Тест с участием президента был приурочен ко Дню защитника Украины.