Пранкеры доложили главе Минэнерго США о топливе Порошенко на самогоне и навозе

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана разыграли министра энергетики США Рика Перри. Предметом беседы, запись которой публикует сайт Вести.Ru, стали сотрудничество Киева и Вашингтона в энергетической сфере, кибератаки на американские госструктуры и «разработка» Украиной нового биотоплива.

Около 20 минут пранкеры расспрашивали Перри о том, как Соединенные Штаты могли бы помочь Украине в энергетике. На большинство из вопросов министр в ответ заявлял о готовности обсудить данные темы в ходе своего визита в Киев, который запланирован на август этого года.

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Помимо этого, Вован и Лексус сообщили чиновнику, что украинский президент Петр Порошенко лично создал новый вид биотоплива и представил его американскому сенатору Джону Маккейну. По их словам, энергоресурс изготовлен из смеси самогона и навоза. Перри невозмутимо прокомментировал эту информацию, сказав, что в Вашингтоне ожидают более детальных сведений.

Российские пранкеры и ранее разыгрывали американских политиков. Так, в феврале этого года они опубликовали запись разговора с членом палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс. Тогда Вован и Лексус говорили также от имени Гройсмана и вели речь о санкциях против Москвы за оккупацию Россией Донецка и Львова, взломе русскими хакерами «системы выборов в Лимпопо и установлении режима своей марионетки Айболита» и отправке российских войск в Габон.