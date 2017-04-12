Конгрессмена заставили поверить в заговор Бузовой и Укупника против Трампа

Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Краснов (Вован) рассказали об устроенном ими розыгрыше американского конгрессмена-демократа Адама Шиффа. Об этом они сообщили kp.ru в среду, 12 апреля.

Вован представился спикером Верховной Рады Андреем Парубием. Посредником в переговорах в качестве переводчика выступил Лексус. Шутники рассказали Шиффу историю о том, что Кремль использует против американского президента Дональда Трампа необычное «оружие»: глава государства якобы подвергся нападкам со стороны российских «звезд-шантажистов» Ольги Бузовой, Ксении Собчак и Аркадия Укупника.

По словам пранкеров, они выбрали в качестве жертвы розыгрыша Шиффа, поскольку тот регулярно выступает с обвинениями в адрес России, уверен во вмешательстве Москвы в избирательную систему США и расследует якобы имеющиеся связи Трампа с Кремлем. Столяров и Краснов пообещали от лица украинских политиков передать демократу документы, подтверждающие факт шантажа Трампа тремя российскими знаменитостями.

«В его штабе всерьез ждали представителя украинских спецслужб, который должен был привезти эти "секретные материалы" в Вашингтон», — добавил Столяров.

Издание также привело несколько скриншотов из переписки пранкеров со штабом Шиффа, датированных 4 и 5 апреля. Они отметили, что в штабе уже осознали, что все произошедшее — розыгрыш.

В феврале Вован и Лексус во время розыгрыша американского сенатора Джона Маккейна предупредили его о русских хакерах Абырвалге и Славике. Республиканцу рассказали о планах России устроить кибератаки на его личные серверы и о том, что это поручили находящимся в черных списках хакерам «Абырвалгу и Славику».