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Пранкеры напугали Маккейна хакером Абырвалгом

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Джон Маккейн
Джон Маккейн

Пранкеры Вован и Лексус во время розыгрыша американского сенатора Джона Маккейна сказали, что его телефон может прослушиваться «русскими хакерами Абырвалгом и Славиком». Политик заявил, что теперь будет внимательнее относиться к тому, что говорит по мобильному. Расшифровка беседы шутников с Маккейном имеется у РЕН ТВ.

«Я очень благодарен вам за эту информацию. Буду, конечно, следить за содержанием моих разговоров, что касается вопросов национальной безопасности», — пообещал республиканец.

Речь также шла о санкциях, введенных Вашингтоном против Москвы. «Если президент захочет снять ограничения, то мы будем действовать на законодательном уровне. Это точно не будет легко, но мы точно будем стараться. (...) Я не могу предсказать, что будет делать этот президент. Поэтому мы должны продолжать давить», — признался сенатор, который является сторонником жесткого подхода к отношениям с Россией.

РЕН ТВ не уточняет, от лица кого говорили пранкеры, однако, прослушав опубликованную телеканалом аудиозапись, можно сделать вывод, что это премьер-министр Украины Владимир Гройсман (от его имени Вован и Лексус также беседовали с конгрессвумен Максин Уотерс).

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