Вован и Лексус поведали о розыгрыше американских сенаторов

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли американских сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма. Также телефонные хулиганы подшутили и над лидером республиканского большинства в сенате Конгресса Митчем Макконнеллом. Об этом РИА Новости в среду, 15 февраля, рассказал Кузнецов.

По его словам, очередной пранк посвящен теме антироссийских санкций. «Подробности пока сообщить не можем», — заявил пранкер.

Предыдущей жертвой розыгрыша Вована и Лексуса стала член палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс. Шутники представились украинским премьером Владимиром Гройсманом. От его имени пранкеры, в частности, сообщили конгрессвумен о необходимости новых санкций против России из-за ее вмешательства во внутренние дела Лимпопо и установления там режима Айболита, являющегося марионеткой Москвы.

Уотерс, предположительно, поверила в информацию «Гройсмана», что породило множество шуток в Рунете. В Кремле, комментируя пранк, порадовались, что «до сих пор никому не пришло в голову обвинить в этом Кремль».

В разное время Лексус и Вован разыгрывали президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также адвоката Марка Фейгина, представлявшего в российском суде интересы украинской летчицы Надежды Савченко.