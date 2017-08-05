Порошенко доставили на военный аэродром на МиГ-29

Видео: 112 UA

Президент Украины Петр Порошенко в преддверии Дня Воздушных сил ВСУ поздравил военнослужащих-летчиков. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Мероприятие состоялось на военном аэродроме в Винницкой области. Туда Порошенко прибыл на истребителе МиГ-29, уточняется на странице главы государства в Facebook. На кадрах, распространенных каналом «112 Украина», видно, что президент сидит на месте, которое расположено позади пилота.

В октябре 2015 года Порошенко совершил испытательный полет на отремонтированном истребителе Су-27 над международным аэропортом Запорожья. Тест с участием президента был приурочен ко Дню защитника Украины.

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.