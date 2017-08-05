Бывший СССР
 

Порошенко доставили на военный аэродром на МиГ-29

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: 112 UA

Президент Украины Петр Порошенко в преддверии Дня Воздушных сил ВСУ поздравил военнослужащих-летчиков. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Мероприятие состоялось на военном аэродроме в Винницкой области. Туда Порошенко прибыл на истребителе МиГ-29, уточняется на странице главы государства в Facebook. На кадрах, распространенных каналом «112 Украина», видно, что президент сидит на месте, которое расположено позади пилота.

В октябре 2015 года Порошенко совершил испытательный полет на отремонтированном истребителе Су-27 над международным аэропортом Запорожья. Тест с участием президента был приурочен ко Дню защитника Украины.

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29
Порошенко анонсировал создание похожего на МиГ-29 украинского истребителя
Порошенко в День защитника Украины полетал на Су-27
Последние новости
Коалиция США нанесла удар фосфорными бомбами по больнице в Ракке
Порошенко доставили на военный аэродром на МиГ-29
СМИ сообщили об убийстве совладельца океанариума в «Крокус-Сити»  
В Швейцарии предрекли обнаружение сотен мумий в Альпах
«Красный» уровень опасности объявили в десяти странах Европы из-за жары
Кисляк назвал главную проблему в отношениях России и США
Омские курсанты пересобрали УАЗ за четыре минуты и установили рекорд
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:06 4 августа
Дмитрий Рогозин

Кишинев, которого нет

Как разгорался скандал вокруг сорванного визита Рогозина в Молдавию
08:16Сегодня

На Украине завели уголовное дело против музыкантов Scooter за посещение Крыма

11:47Сегодня

Пациент психбольницы во Львове захватил в заложники 76 человек

20:50 4 августа

Желающих судиться с РФ из-за Крымского моста чиновников в Киеве назвали клоунами

Бывший СССР00:0429 июля
Сигизмунд (Зигмунт) Сераковский

Хождение по мукам Сигизмунда

История жизни и смерти польско-литовского бунтаря Сераковского
01:09 3 августа

В ДНР рассказали о подорвавшихся на собственных минах украинских диверсантах

20:39 4 августа

МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за визита Медведева в Крым

16:25 4 августа

В ДНР обвинили НАТО и США в неофициальных поставках оружия Украине

Бывший СССР00:0628 июля

Беги, Михо, беги!

Как Саакашвили из друга Порошенко превратился в главного врага
20:13 1 августа

Царев рассказал о влившихся в преступный мир Украины ветеранах АТО и радикалах

18:19 4 августа

В Раде предложили сажать россиян в тюрьму за незаконное пересечение границы

14:46 4 августа

Саакашвили без документов прилетел в Польшу

Россия
Александр Демахин«Сергиев Посад — не придаток монастыря»
Учитель Александр Демахин о своем увольнении и содомистской постановке
Кругом измена, трусость и обман
Православные царебожники по всей стране направили молитвы против «Матильды»
СМИ узнали о планах Рогозина обсудить в Иране передачу высоких технологий
Поднятого из подтопленного рудника «Мир» шахтера госпитализировали
Пожар произошел в торговом центре в Астрахани
Из шахты в Туве из-за задымления эвакуировали почти 100 человек
Один из застрявших в затопленной шахте рудника «Мир» горняков вышел на связь
Все материалы
Мир
Человек с наркотической зависимостьюАмериканская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Зигмар Габриэль«Зигги-поп» в немецком МИД
Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
«Красный» уровень опасности объявили в десяти странах Европы из-за жары
В Швейцарии предрекли обнаружение сотен мумий в Альпах
Кисляк назвал главную проблему в отношениях России и США
Коалиция США нанесла удар фосфорными бомбами по больнице в Ракке
Все материалы
Бывший СССР
Дмитрий РогозинКишинев, которого нет
Как разгорался скандал вокруг сорванного визита Рогозина в Молдавию
На Украине завели уголовное дело против музыкантов Scooter за посещение Крыма
Пациент психбольницы во Львове захватил в заложники 76 человек
Желающих судиться с РФ из-за Крымского моста чиновников в Киеве назвали клоунами
МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за визита Медведева в Крым
В ДНР обвинили НАТО и США в неофициальных поставках оружия Украине
В Раде предложили сажать россиян в тюрьму за незаконное пересечение границы
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампРасширение хамства
Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС
Банк России предсказал нулевую инфляцию в августе
В России создали кошерную криптовалюту
Киев выплатил МВФ первый взнос за кредит 2014 года
«Югра» отвергла обвинения ЦБ в кредитовании проектов акционеров
Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума
Июльская инфляция в России упала ниже четырех процентов
Все материалы
Бизнес
Страсти по OPAL
Можно ли снять с российского газа украинскую наценку
Философия удобства
«Точка» и Qiwi договорились о сотрудничестве в сфере малого бизнеса
Бертран Бонвин«Сокращение производства сигарет будет происходить постепенно»
О будущем табачных компаний президент «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси Бертран Бонвин
В «Ростехе» отреагировали на новые санкции ЕС
ВВС США договорились о покупке для Трампа построенных для «Трансаэро» Boeing
«МегаФон» разработал специальное решение для ветеринаров
Украина попытается арестовать зарубежное имущество «Газпрома»
Все материалы
Силовые структуры
Перестрелять закон
Как на Западе борются с оружейными запретами
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощиПотрачено
Как «банда GTA» вышла из игры
Легли под мерседес
Почему суд и следствие встали на сторону давившего «стопхамовцев» водителя
Лидер группы киллеров из банды Трунова Челентано пойдет под суд
Прокуратура Краснодарского края изучит доходы чиновницы с 600 гектарами земли
Серийного похитителя велосипедов из Петербурга осудили на пять лет колонии
Допустившего смерть девочки врача осудили в Муроме
Все материалы
Наука и техника
Ядрена вошь
Ученые обманули время и поймали неуловимого призрака
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Стартовало производство iPhone 8
В Солнечной системе заметили гигантский катаклизм
В Мексиканском заливе образовалась гигантская мертвая зона
Американские бомбардировщики погонятся за Луной
Все материалы
Спорт
Карнавальная ночь
Что стало с Рио и олимпийскими объектами через год после окончания Игр
Усэйн БолтЛондон, гуд-бай
Сумеет ли Усэйн Болт уйти на покой непобежденным
Стадион футбольного «Локомотива» переименовали
В сети появилось фото чека за трансфер Неймара в ПСЖ
Дзюба увидел сектантов в половине фанатов «Спартака»
Кержаков поведал о десятикратном снижении зарплаты на новой должности в «Зените»
Бывший чемпион мира по боксу отказался тренироваться с Макгрегором
Все материалы
Культура
Тино СегалЭто не пропаганда
Художник Тино Сегал заставит московских зрителей попасть в «ситуацию»
«Часто спрашивают, Нальчик — это Россия вообще?»
Кто снял лучший российский фильм этого года
Черное снова в моде
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Темной башни» до «Леди Макбет»
Схему московского метро превратили в карту Вестероса
Обвиненный в экстремизме бард из Дна бежал в Финляндию
Мединский призвал художников к смелой дискуссии о современном искусстве
Сталлоне еще раз поборется с Иваном Драго в спин-оффе «Рокки»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Фонтаны отключили везде, но наши мальчики не сдаются»
Избиение корреспондента НТВ стало лишь началом празднования Дня десантника
Гигантская чайка ворвалась в прямой эфир прогноза погоды
Остановивший глобальную хакерскую атаку программист признался в создании вирусов
Избитый в прямом эфире журналист рассказал о готовности помириться с нападавшим
Кот-тяжеловес по кличке Мистер Красавчик нашел дом благодаря соцсетям
В сети возмутились голыми стюардессами в рекламе казахстанского сервиса
ФБР арестовало остановившего вирус WannaCry британского компьютерщика
Все материалы
Ценности
В Йюхен путь лежит
Европейские автораритеты на аукционе в замке Шлосс-Дик
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
«Американцы — неубиваемы»
Московский страховщик и его любимый Cadillac
Daimler занялся летающими электромобилями
Первый электрический Jaguar признали самым значимым концепт-каром года
Uniqlo начал продавать вещи через торговые автоматы
Coach пустил татуировки Селены Гомес на визитницы
Все материалы
Путешествия
The Rhinefall near Schaffhausen, SwitzerlandПутешествие с азартом
Как изучить другую страну и добиться победы
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Путешествие в озерный край
Чем привлекает туристов Боденское озеро и его окрестности
Латвия изменит процедуру оформления виз российским туристам
Нарисовавший сам себя в небе над США самолет тестировал новый двигатель
Флорентийская галерея Уффици временно закрылась из-за поломки кондиционера
Пассажира United Airlines арестовали за домогательства к 16-летней девочке
Все материалы
Из жизни
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
Сукам повезло
Эти собаки проводят летние каникулы лучше, чем вы
Матильда КшесинскаяЦарский выбор
Какую власть имели любовники и любовницы российских монархов
Видео с бегущим по трассе в Индии носорогом приобрело популярность в сети
Омские курсанты пересобрали УАЗ за четыре минуты и установили рекорд
Активно искавшему юную подружку пенсионеру из Флориды запретили ходить на пляж
Обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасателя Малибу
Все материалы
Тест-драйв самого быстрого Bentley в истории
Ездим на Bentley Continental Supersports
15 вооруженных летающих автомобилей
Как выглядели бы современные машины, если бы оказались в будущем и смогли летать
Как японцы состаривают автомобили
Новые машины из Японии, которые тюнеры превращают в старые
Самые безумные краш-тесты
Краш-тесты, которые проводили не совсем по правилам
Электрокар Chevrolet оказался лучше Tesla
VW показал дизайн самого дешевого кроссовера
Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы