Порошенко анонсировал создание похожего на МиГ-29 украинского истребителя

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет создавать свой собственный многоцелевой истребитель. Об этом сообщает издание IHS Jane's 360.

Эскиз боевой машины был представлен главе государства в ходе его визита в конструкторское бюро Ивченко-Прогресс в Запорожье. Как предполагает издание, истребитель будет иметь сильное сходство с МиГ-29, однако на него не будут устанавливать бортовые системы российского производства.

Создаваемый самолет получил название «Легкий бойовий литак».

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В феврале Порошенко сообщил, что для авиации Вооруженных сил Украины разработано новое ракетное вооружение. «Ракеты калибра 57 миллиметров предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов», — сказал президент.

В декабре 2016-го в Киеве показали прототип самолета Ан-132D. Работы по этому проекту компания «Антонов» ведет в рамках совместного предприятия с Саудовской Аравией по контракту, подписанному в апреле 2015 года. Машина представляет собой коренную модернизацию разработанного в СССР Ан-32 с установкой американской авионики.