Порошенко сообщил о создании нового ракетного вооружения

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что для воздушных сил ВСУ разработано новое ракетное вооружение.

«Ракеты калибра 57 миллиметров предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов», — написал политик. По его словам, чтобы выпустить 20 ракет понадобится меньше секунды.

В конце 2016 года председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Сергей Пашинский заявил, что украинское ракетное вооружение превосходит российские аналоги. В ответ российский вице-премьер Дмитрий Рогозин высмеял заявление парламентария.