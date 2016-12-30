Военным разрешили сбивать нарушившие границу Украины самолеты

Правительство Украины разрешило Вооруженным силам сбивать самолеты в случае, если они вторглись в воздушное пространство страны или могут использоваться в террористических целях. Об этом сообщает пресс-служба украинского Кабмина.

Документ, датированный 28 декабря, позволяет уничтожать «воздушные суда вооруженных формирований других государств, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие и/или проводят десантирование личного состава, боевой техники». Кроме того, разрешено сбивать самолеты и беспилотники, которые «применяются в воздушном пространстве Украины с целью осуществления террористического акта, ведения разведки, постановки помех, обеспечения незаконных вооруженных формирований».

Как отмечается в постановлении кабмина, открывать огонь на поражение можно только после предупредительного огня. Разрешать стрельбу имеет право министр обороны, начальник Генштаба или командующий Воздушными силами. В то же время командиры экипажей истребителей, кораблей и расчетов ПВО могут самостоятельно отдать приказ на уничтожение вражеского самолета.

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1 декабря украинский президент Петр Порошенко объявил об успешных испытаниях зенитных ракет в рамках учений, проводимых вблизи Крыма. По его словам, цель маневров — быть готовыми к полномасштабному вторжению «агрессивного соседа». «Воздушные стрельбы происходят независимо от каких-либо заявлений, которые делает Москва», — подчеркнул глава государства.

В тот же день состоялось 16 пусков украинских зенитных ракет, все они, по утверждению Киева, достигли целей. Также 1 декабря Росавиация заявила, что Украина сдвинула зоны проведения запланированных у Крыма ракетных стрельб. В ведомстве уточнили, что Киев выпустил авиационные уведомления (НОТАМ) в ночь перед стрельбами. В ведомстве подчеркнули, что полетам над полуостровом ничто не угрожает, воздушное пространство закрыто не будет.

25 ноября Украина объявила некоторые участки пространства над Черным морем к западу от Крыма зоной ракетных стрельб, которые были запланированы на 1 и 2 декабря.