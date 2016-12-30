Рогозин высмеял заявление Киева о превосходстве украинских ракет над российскими

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Facebook высмеял заявление Киева о том, что украинское ракетное оружие превосходит российские аналоги.

Он прокомментировал слова депутата Верховной Рады, председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, который заявил, что «Украина делает ракетное оружие, которого в России нет». «Точнее, которого в России уже нет», — написал Рогозин.

Пашинский высказался на тему превосходства украинских ракет над российскими 30 декабря. «Я ответственно заявляю: мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться», — заявил он.

16 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сообщил, что Киев пытается создать ракетные комплексы нового поколения, которые будут превосходить российские аналоги.

1 декабря украинский президент Петр Порошенко объявил об успешных испытаниях зенитных ракет в рамках учений, проводимых вблизи Крыма.

В октябре сообщалось, что украинское конструкторское бюро «Южное» в Днепре (бывший Днепропетровск) разрабатывает зенитно-артиллерийский комплекс ближнего радиуса действия. Он должен заменить советские системы «Шилка» и «Тунгуска».