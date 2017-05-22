Украинцы высмеяли Порошенко за обещание прожить без соцсетей ФСБ

Пользователи соцсетей с Украины высмеяли высказывание президента Петра Порошенко, заявившего, что украинский народ способен прожить без «подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей».

Юзеров возмутило, что назвав украинцев «своим народом», Порошенко высказал мнение от лица всех граждан страны.

«Порошенко: мой народ способен прожить без подконтрольных ФСБ соцсетей". Конечно способен! Но меня одного тошнит от слов — мой народ?»

Кое-кто разглядел в словах о народе монархические амбиции президента Украины. «А передайте кто-нибудь Петру Алексеевичу, что выражение "мой народ" имеет четкие монархические коннотации в устах главы государства, в результате президент выглядит трошки обнаглевшим. Он точно добивается такого эффекта?» — написал в Twitter журналист Леонид Швец.

«Порошенко: мой народ способен прожить без подконтрольных ФСБ соцсетей. А без самого Порошенко он заживет на полную катушку».

В сети также пошутили, что по логике президента украинцы смогут прожить без пенсий или отопления. «Сказал не будет соцсетей — значит, не будет. Сказал на пенсию в 65 лет — значит, в 65 лет. Сказал тарифы в 10 раз поднять — значит, побежали все платить. Холопы способны прожить без всего, что барин скажет», — написал в Facebook политолог Дмитрий Корнейчук.

16 мая на Украине постановили ограничить доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс». Такая мера предусмотрена указом о новых санкциях в отношении России, подписанных Порошенко. Блокировка введена сроком на три года.