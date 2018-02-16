Лучший легкий истребитель России испытали

В России завершили заводские испытания многоцелевого легкого истребителя МиГ-35. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ».

Проверки проводились совместно с российскими летчиками-испытателями. В ходе испытаний были проверены бортовое радиоэлектронное оборудование, прицельно-навигационный комплекс, радиолокационная станция, двигатели и другие системы самолета.

«Самолет позволяет использовать весь спектр существующего и перспективного российского и зарубежного вооружения, в том числе предназначенного для тяжелых истребителей, — заявил генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко. — МиГ-35 по своим боевым возможностям, объему и эффективности решаемых задач, соотношению цена-качество сегодня является совершенной боевой машиной для действий в условиях вооруженных конфликтов высокой интенсивности».

МиГ-35 относится к поколению 4++, которое рассматривается как переходное звено к истребителям пятого поколения. Он одновременно способен захватить до 10 целей, а его оборонный комплекс позволяет распознавать как самолеты, так и летящие ракеты. Истребитель может решать боевые задачи в спектрах «воздух-воздух», «воздух-земля», «воздух-корабль».

Радиоэлектронное оборудование этой модели позволяет применять все средства авиационного поражения, в том числе те, которые ранее не предлагались на экспорт. Так, МиГ-35 оснащен средствами поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны противовоздушной обороны.

Предполагается, что весь парк легких истребителей России будет заменен на МиГ-35.

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